France 3 07:30 bis 07:40 Sonstiges Tom et Jerry Show Le chat noir USA 2014 Stereo 16:9 Merken Alors que Tom quitte l'endroit, triste, Misty le rattrape et lui propose de se voir quand elle rentrera. Tom enchaîne les bêtises, énervant une nouvelle fois Hildie et Beatie. Du coup ces dernières décident de renvoyer Tom afin de prendre un chat noir. Très affecté, Tom aidé de Newt et Jerry concocte une potion visant à le transformer en chat noir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Tom & Jerry Show

