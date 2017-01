ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest Korrektur verändert die Welt (1) USA 2015 2017-01-28 02:35 Stereo Merken Reese und Fusco geraten mitten in den Bandenkrieg, der schon seit einer Weile zwischen den Organisationen von Elias und Dominic tobt und nun offenbar seinem Höhepunkt zustrebt. Als Reese und Fusco versuchen Elias ins Gewissen zu reden, werden sie zusammen mit Elias von Dominics Brotherhood-Gang gefangen genommen. Root erhält indessen eine Nachricht, die sie hoffen lässt, dass Shaw doch noch lebt und von Samaritan festgehalten wird. Obwohl Finch befürchtet, dass es sich bei der Nachricht um eine Falle handelt, lässt er sich von Root überreden, sich erneut auf die Suche nach ihrer tot geglaubten Teamkollegin zu machen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Michael Emerson (Harold Finch) Annie Ilonzeh (Harper Rose) John Nolan (John Greer) Cara Buono (Martine Rousseau) Originaltitel: Person of Interest Regie: Fred Toye Drehbuch: Andy Callahan, Denise Thé Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12