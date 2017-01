ATV 2 22:05 bis 00:35 Thriller Salvador GB, USA 1986 2017-01-28 02:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der ambitionierte Journalist Richard Boyle, begleitet einen Freund nach El Salvador in Zentralamerika, um vor Ort über den dort herrschenden Bürgerkrieg zu berichten. Die Zustände sind verheerend und Boyle wird hautnah in die brutalen Auseinandersetzungen verwickelt. Seine Recherchen ergeben, dass die US-Regierung und die C.I.A. maßgeblich daran beteiligt sind, dass die Unruhen kein Ende nehmen wollen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Woods (Richard Boyle) James Belushi (Dr. Rock) Michael Murphy (Thomas Kelly) John Savage (John Cassady) Elpedia Carrillo (Maria) Tony Plana (Major Max Casanova) Colby Chester (Jack Morgan) Originaltitel: Salvador Regie: Oliver Stone Drehbuch: Oliver Stone, Richard Boyle Kamera: Robert Richardson Musik: Georges Delerue