ATV 2 20:15 bis 22:05 Horrorfilm High Spirits - Die Geister sind willig! GB, USA 1988 2017-01-29 17:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der verarmte Schlossherr Peter Plunkett soll aus Kostengründen sein irisches Schloss verkaufen, das ein reicher Amerikaner abreißen und in Malibu wieder aufbauen will. Peter will jedoch unbedingt sein historisches Zuhause retten und fasst den Plan, finanzstarke Touristen um jeden Preis in sein Schloss zu locken. So erfindet er kurzerhand eine Horde Geister, die das Gebäude belagern sollen. Doch die Sache geht nach hinten los durch das stümperhafte Treiben der schlechten Schauspieler sind die tatsächlichen Geister in ihrer Ehre verletzt und zeigen nun meisterhaft, wie echte Gruselkunst aussehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter O'Toole (Peter Plunkett) Donal McCann (Eamon) Mary Coughlan (Katie) Liz Smith (Mrs. Plunkett) Steve Guttenberg (Jack) Beverly D'Angelo (Sharon) Daryl Hannah (Mary Plunkett) Originaltitel: High Spirits Regie: Neil Jordan Drehbuch: Neil Jordan Kamera: Alex Thomson Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12