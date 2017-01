tagesschau24 22:02 bis 22:30 Dokumentation Das fliegende Klassenzimmer Die Segelschule von Grube D 2015 Merken Michael Wendt ist Lufthansa-Pilot. Aber er fliegt auch, wenn er Urlaub hat. Ehrenamtlich richtet er einwöchige Segelfluglehrgänge aus im Luftsportclub Condor in Grube an der Ostsee. Junge Menschen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren ziehen dort im Juli ein. In erster Linie wollen sie das Fliegen lernen. Aber sie müssen auch Verantwortung füreinander übernehmen, Materialpflege betreiben und Teamgeist beweisen. Natürlich gehört zur Ausbildung auch Theorie dazu. Michael Wendt weiß aber aus eigener Erfahrung, dass die Flugschüler möglichst schnell "in die Luft gehen" wollen. Manche von ihnen sind danach ebenfalls vom "Virus Fliegen" infiziert, manchen reicht der erste Ausflug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das fliegende Klassenzimmer - Die Segelschule von Grube