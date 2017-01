tagesschau24 20:15 bis 21:00 Dokumentation Vier goldene Streifen Andreas will Kapitän werden D 2012 2017-01-28 01:15 Merken Andreas Förster hat sich schick gemacht. Heute ist ein wichtiger Tag - seine letzte Chance. Der 26-Jährige träumt schon lange von einer Karriere als Verkehrspilot. Weil er bei der Fluggesellschaft im letzten Test durchgefallen ist, versucht er es jetzt bei einer privaten Flugschule auf eigene Kosten. Heute ist die Auftaktveranstaltung in der Alten Oper Frankfurt. Wenn alles klappt, dann ist Andreas Förster in gut zwei Jahren Berufspilot, sitzt in einer Verkehrsmaschine und fliegt vom Frankfurter Flughafen aus in die Welt. Doch der Weg bis dahin ist steinig: viele Monate Theorie, viele Hundert Flugstunden, etliche Prüfungen.Zum Anfang müssen die Flugschüler nach Kroatien, später nach Rostock. Wie starten, wie landen, wie sich orientieren, wie richtig funken? Technisches Verständnis müssen sie erwerben und ohne Sicht nur nach Instrumenten fliegen lernen. Rückschläge und Erfolge pflastern den Weg. Wird er es schaffen? Kann sein Traum in Erfüllung gehen?Die Filmautoren Guido Holz und Eva Grewenig begleiten den Flugschüler während der zweijährigen Ausbildung bis zum großen Tag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vier goldene Streifen - Andreas will Kapitän werden Regie: Guido Holz/Eva Grewenig