Schweiz 2 05:00 bis 05:45 Krimiserie Broadchurch - Ein Dorf unter Verdacht Vorwürfe GB 2013 Dolby Digital HDTV Nachdem ein Boot auf offener See verbrannt wurde, kann die Polizei nur noch einen Büschel Haare retten. Diese schickt sie zur Untersuchung ins Labor. Beth fragt Ellie, ob ihr Mann Mark den Mord begangen habe. Ellie klärt sie auf, dass Marks Alibi einige Lücken aufweist, die jedoch nicht für eine Schuldzuweisung ausreichen. Derweil entdeckt Olly, dass Jack Marshall vor Jahren wegen einem pädophilen Vergehen verurteilt wurde. Doch nicht nur Jack verbirgt ein Geheimnis: Susan versteckt in ihrem Wohnwagen Dannys Skateboard und liess ihren Namen ändern. Aus Frust darüber, dass die Presse das Interesse an Dannys Mord verloren hat, gibt Beth ein Exklusivinterview und willigt ein, das Bild von Danny zu veröffentlichen. In den Medien bricht eine Schlammschlacht aus. Schauspieler: David Tennant (DI Alec Hardy) Steve Bennett (PC Bob Daniels) Arthur Darvill (Rev. Paul Coates) Olivia Colman (DS Ellie Miller) Jodie Whittaker (Beth Latimer) Jonathan Bailey (Olly Stevens) Carolyn Pickles (Maggie Radcliffe) Originaltitel: Broadchurch Regie: Euros Lyn Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: Matt Gray Musik: Olafur Arnalds