Servus TV 20:15 bis 22:35 Thriller Die Heineken Entführung NL 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit der Entführung des niederländischen Unternehmers und Bierbrauers Alfred Heineken (Rutger Hauer) will eine Bande von vier jungen Männern den großen Coup landen. Sie halten ihr berühmtes Opfer über mehrere Wochen in einem Verließ gefangen. Ihre Lösegeldforderung von 38 Millionen Gulden scheint utopisch. Doch die Heineken-Familie geht darauf ein und zahlt die Summe. Der Bierbrauer kann befreit werden, aber damit ist die Angelegenheit für Alfred Heineken noch nicht zu Ende, denn er schwört auf Rache. Der spannende Thriller "Die Heineken Entführung" beruht auf einem wahren Fall. Regisseur Maarten Treurniet hat die Ereignisse um die Geiselnahme des Unternehmers sehr authentisch verfilmt und stellt vor allem den Psychokrieg, der zwischen Entführer, Geisel und Polizei herrschte, eindrucksvoll dar. Die Hauptrolle des mächtigen Bier-Tycoons spielt Rutger Hauer ("Blade Runner", "Batman Begins"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rutger Hauer (Alfred Heineken) Reinout Scholten van Aschat (Rem) Gijs Naber (Cor) Teun Kuilboer (Frans) Korneel Evers (Jan) Truus te Selle (Mrs. Heineken) Marjolein Keuning (Els) Originaltitel: De Heineken ontvoering Regie: Maarten Treurniet Drehbuch: Maarten Treurniet, Kees van Beijnum Kamera: Giulio Biccari Musik: Tom Holkenborg Altersempfehlung: ab 12