Nick 22:55 bis 23:40 Dokusoap Catfish: The TV Show Steven & Samm USA 2012 Merken Steven steht kurz vor seinem Highschool-Abschluss, aber statt Pläne fürs College zu machen, will er nach Kalifornien zu seiner Online-Liebe Sam ziehen. Stevens Mom ist Samm gegenüber sehr skeptisch und bittet Nev und Max um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16