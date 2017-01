RTL NITRO 22:05 bis 22:55 Serien Chicago Fire Bandenkrieg USA 2012 2017-01-28 02:55 HDTV Merken Cruz versucht immer noch, seinen Bruder aus Flacos Bande zu holen, doch ihm fehlen die 10.000 Dollar, die Flaco für Leons Ausstieg fordert. Bei einer Bandenschießerei wurde in einem Gebäude Feuer gelegt und die Feuerwehr ist dabei, das Gebäude zu räumen. Cruz geht voran, weil er seinen Bruder Leon retten will, doch der befindet sich nicht mehr im Gebäude. Wohl aber Flaco, den Cruz in den Flammen sieht, aber nicht rettet. Flaco stirbt und Cruz glaubt nun, die Probleme seien für immer gelöst. Bei einem Wohnungsbrand greift die Feuerwehr schnell ein und kann das Feuer löschen. In dem Haus befinden sich eine Reihe wertvoller Kunstgegenstände und gerade als die Männer abrücken, meldet sich die Besitzerin und beschuldigt die Helfer, ein 50.000 Dollar teures Diamant-Collier gestohlen zu haben. Die interne Revision unter Leitung von Griffin wird eingesetzt, diesen Vorfall zu untersuchen. Casey und Griffin hatten seinerzeit auf der Akademie einen Streit ausgefochten, der in einer Schlägerei endete. Nun soll Griffin den Fall um das Diamant-Collier untersuchen und hat selbstverständlich Casey, der die Verantwortung für seine Männer trägt, im Visier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kinney (Kelly Severide) Jesse Spencer (Matthew Casey) Monica Raymund (Gabriela Dawson) Lauren German (Leslie Shay) Charlie Barnett (Peter Mills) Yuri Sardarov (Otis) Eamonn Walker (Chief Wallace Boden) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Steve Shill Drehbuch: Michael Gilvary, Michael Brandt, Derek Haas Kamera: Lisa Wiegand Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16