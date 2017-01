TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Nachts auf dem Friedhof CDN 2016 Merken Ursula Bielski beschließt, einen Friedhof in Chicago zu untersuchen, auf dem es spuken soll. Doch als die paranormale Ermittlerin ihre Arbeit aufnimmt, wird sie von übernatürlichen Mächten in die Enge getrieben und erlebt die schrecklichste Zeit ihrer ganzen Laufbahn. Geisterjäger George Acosta erhält den Auftrag, einen Dämon zu vertreiben, der es auf einen kleinen Jungen abgesehen hat, und lenkt dadurch dessen ungebremste Wut auf sich. Die Mitarbeiter eines Museum in Arizona werden von paranormalen Ereignissen heimgesucht. Doch als die Experten Jay und Marie Yates die Ermittlungen aufnehmen, werden beide von bösartigen Geistern attackiert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haunted Case Files

