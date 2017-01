TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Tanz in den Tod USA, D 2015 Merken Jason Griffith ist ein erfolgreicher Tänzer und Frauenliebling. Da der junge Mann immer viele Eisen im Feuer hat, gibt es heftige Eifersuchtsszenen. Doch Jason ist nicht nur ein Weiberheld, er kann auch brutal werden. Als seine Freundin Jeanette schwanger wird, heiratet er sie, hat aber bald neue Affären, darunter die schöne puerto-ricanische Tänzerin Debbie, in die er sich verliebt. Jason trennt sich von Jeanette und hat eine Beziehung mit Debbie, bis auch sie schwanger wird. Er drängt die Latina zu einer Abtreibung und stürzt sich in die nächste Liaison. Doch Debbie hat genug und stellt den sexsüchtigen Aufreißer vor ein tödliches Ultimatum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins