ONE 20:15 bis 21:45 Drama Wunschkinder D 2016 Nach einer Vorlage von Marion Gaedicke Stereo 16:9 Im Beruf sind Marie und Peter sehr erfolgreich, doch ihr größter Wunsch bleibt unerfüllt: eine eigene Familie. Nach mehreren schmerzhaft gescheiterten Versuchen, auf natürlichem Wege ein Kind zu bekommen, entscheiden sich Marie und Peter, nicht aufzugeben und streben eine Adoption in Russland an. Getragen von ihrer Sehnsucht und nach vielen Monaten der Vorbereitung und des Wartens machen sie sich auf den Weg, um ihre künftige Tochter Nina in einem Kinderheim, tausende Kilometer von Deutschland entfernt, kennenzulernen. Schauspieler: Victoria Mayer (Marie Meisner) Godehard Giese (Peter Meisner) Silke Bodenbender (Sandra Heim) Arnd Klawitter (Martin Heim) Ruth Reinecke (Frau Wallner) Eva Meckbach (Annette) Ernst Stötzner (Wolfgang) Originaltitel: Wunschkinder Regie: Emily Atef Drehbuch: Dorothee Schön Kamera: Alexander Fischerkoesen Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas