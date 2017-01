VOX 20:15 bis 22:00 Thriller Source Code USA 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken US-Soldat Colter Stevens wähnte sich gerade noch im Afghanistan-Einsatz, als er sich plötzlich in einem Zug nach Chicago wiederfindet. Ihm gegenüber sitzt eine ihm unbekannte Frau. Sie scheint ihn zu kennen, er allerdings hat keinen blassen Schimmer, wen er da vor sich hat. Ein kurzer Blick in den Spiegel löst bei ihm das blanke Entsetzen aus, denn es ist nicht er selber, der ihm da entgegenblickt. Kurz darauf geschieht die Katastrophe, der Zug explodiert und reißt alle Insassen in den Tod. Doch wieder erwacht Stevens an einem ihm unbekannten Ort, einer Art Kapsel. Wieder bei Sinnen schaltet sich eine Frau namens Colleen Goodwin via Monitor zu ihm und erklärt, dass er sich im "Source Code" befindet und Teil eines Experiments ist, dass es ihm ermöglicht, die letzten Minuten im Körper eines Fremden zu durchleben. Seine Mission ist es, herauszufinden, wer hinter dem grausamen Terroranschlag steckt, um den zweiten geplanten Anschlag in Chicago verhindern zu können. Doch dafür bleiben ihm nur acht Minuten, danach beginnt das Szenario von vorne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Gyllenhaal (Colter Stevens / Sean Fentress) Michelle Monaghan (Christina Warren) Vera Farmiga (Colleen Goodwin) Jeffrey Wright (Dr. Rutledge) Cas Anvar (Hazmi) Russell Peters (Max Denoff) Michael Arden (Derek Frost) Originaltitel: Source Code Regie: Duncan Jones Drehbuch: Ben Ripley Kamera: Don Burgess Musik: Chris Bacon Altersempfehlung: ab 12