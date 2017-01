RTL II 23:20 bis 01:15 Actionfilm Northmen - A Viking Saga CH, D, SA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Verbannt vom norwegischen König und an der Küste Schottlands gestrandet, muss sich eine kleine Gruppe von Wikingern unter der Führung des jungen Asbjörn durch feindliches Territorium schlagen. Auf ihrem Weg durch die ihnen unbekannten schottischen Highlands werden sie von einer Gruppe Soldaten angegriffen, die die Königstochter Inghean zu ihrer Hochzeit eskortieren. Sie besiegen die Soldaten und nehmen die Prinzessin als Geisel. Der König setzt daraufhin eine Söldnertruppe auf die Wikinger an, die Asbjörn und seine Männer töten und die Prinzessin befreien sollen. Unerwartete Unterstützung erhalten die Nordmänner von dem Mönch Conall, der nicht nur den Weg zur Wikinger-Siedlung Danelag kennt, sondern sich auch als exzellenter Kämpfer erweist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hopper (Asbjorn) Ryan Kwanten (Conall) Ken Duken (Thorald) Charlie Murphy (Inghean) Ed Skrein (Hjorr) Anatole Taubman (Bovarr) Johan Hegg (Valli) Originaltitel: Northman - A Viking Saga Regie: Claudio Fäh Drehbuch: Bastian Zach, Matthias Bauer Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Marcus Trumpp Altersempfehlung: ab 16