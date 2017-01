RTL II 22:20 bis 23:20 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Die Gesetze von Göttern und Menschen USA, GB 2014 2017-01-28 04:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Asha Graufreud will ihren geschundenen und verstümmelten Bruder Theon noch nicht aufgegeben und erreicht mit ihren Männern das Festland im Norden. Sie fordert von den Boltons seine Freilassung, aber Ramsay Schnee gibt seinen Gefangenen nicht so schnell preis. Auch Stannis Baratheon denkt nicht ans Aufgeben. Gemeinsam mit seiner rechten Hand Davos reist er nach Bravos, um sich die finanzielle Unterstützung der Eisernen Bank zu sichern und seinen Anspruch auf den Eisernen Thron zu untermauern. In Königsmund tagt unterdessen der Kleine Rat des neuen Königs Tommen unter dessen Großvater Tywin Lennister. Auf der Tagesordnung steht unter anderem, wie man auf Daenerys Targaryen zu reagieren gedenkt, die sich scheinbar in der Sklavenbucht von einer Eroberin zur Regentin entwickelt hat. Auch der Prozess gegen Tyrion beginnt, dem auf Cerseis Betreiben weiterhin der Mord an König Joffrey vorgeworfen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Charles Dance (Tywin Lennister) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Liam Cunningham (Davos Seaworth) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alik Sakharov Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: Fabian Wagner Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

