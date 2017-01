RTL II 20:15 bis 21:15 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Eidwahrer USA, GB 2014 2017-01-28 02:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tyrion sitzt weiterhin in einer Gefängniszelle und wartet auf seine Verhandlung. Cersei will blutige Rache für den Tod ihres Sohnes. Sie verlangt von Jaime, ihr den Kopf von Sansa Stark zu bringen, die sie ebenfalls für die Vergiftung von König Joffrey verantwortlich macht. Sansa befindet sich unterdessen weiterhin in den Händen des undurchsichtigen Lord Baelish. In der Schwarzen Festung bereiten sich Jon Schnee und die Männer der Nachtwache auf den Angriff der Wildlinge unter der Führung von Manke Rayder vor. Noch weiter im Norden treffen Bran und seine Gefährten auf neue Gefahren. Daenerys Targaryen befreit auch Meereen, doch nun macht sich dort Unruhe breit. Sie kämpft darum, weiteres Blutvergießen zwischen Sklavenhaltern und den ehemaligen Sklaven in der befreiten Stadt zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: Robert McLachlan Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16