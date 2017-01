ProSieben 23:45 bis 01:45 SciFi-Film Planet der Affen: Prevolution USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Affen sind los - und Schuld ist James Franco: Wissenschaftler Will Rodman arbeitet fieberhaft an einem Medikament, das Alzheimer besiegen kann. Zu Testzwecken behandelt er Schimpansen mit dem Präparat. Eines der Versuchstiere vererbt die dadurch erzeugten genetischen Veränderungen an sein Junges. Das Schimpansenbaby Caesar wird bald festes Mitglied von Wills Familie. Als der Affe merkt, dass er eher Haustier als Mensch ist, beginnt in ihm eine unaufhaltsame Wandlung ... Seit sein Vater schwer an Alzheimer erkrankt ist, entwickelt der junge Wissenschaftler Will Rodman besessen eine Gentherapie gegen die Krankheit. Doch die Tests an Menschenaffen führen zu seiner Verzweiflung in eine Sackgasse. Nur das Schimpansen-Baby Caesar, das im Mutterleib der Therapie ausgesetzt war, überlebt und wird von Will zuhause aufgezogen. Caesar entwickelt mit den Jahren eine außergewöhnliche, menschenähnliche Intelligenz. Dann führt eine unglückliche Verkettung von Zufällen dazu, dass Caesar in ein Tierheim gesteckt wird, in dem er von dem sadistischen Wärter gequält wird. Als die Affen ausbrechen, muss Will erstaunt erkennen, dass sein tierischer Freund längst zum klug kalkulierenden Anführer der Revolte mutiert ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (Will Rodman) Andy Serkis (Caesar) Freida Pinto (Caroline Aranha) John Lithgow (Charles Rodman) Brian Cox (John Landon) Tom Felton (Dodge Landon) Tyler Labine (Robert Franklin) Originaltitel: Rise of the Planet of the Apes Regie: Rupert Wyatt Drehbuch: Rick Jaffa, Amanda Silver Kamera: Andrew Lesnie Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 12