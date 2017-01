ProSieben 22:00 bis 23:45 Thriller 13 USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Thriller mit Sam Riley: Elektriker Vince ist nicht gerade reich. Zufällig belauscht er ein Gespräch seines Nachbarn, in dem es um einen geheimnisvollen Brief und viel Geld geht. Als der Nachbar an einer Überdosis Heroin stirbt, schnappt sich Vince den Brief und folgt den Anweisungen darin. Er landet in einem feudalen Herrenhaus, in dem sadistische Zocker ein mörderisches Spiel spielen: Russisch Roulette mit 13 Kandidaten, auf deren Überleben Wetten abgeschlossen werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Riley (Vince Ferro) Ray Winstone (Ronald Lynn Bagges) Curtis "50 Cent" Jackson (Jimmy) Mickey Rourke (Jefferson) Jason Statham (Jasper Bagges) Alexander Skarsgård (Jack) Ben Gazzara (Schlondorff) Originaltitel: 13 Regie: Géla Babluani Drehbuch: Géla Babluani, Gregory Pruss Kamera: Michael McDonough Musik: Alexander Bubenheim Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 189 Min. Hannibal

Thriller

RTL II 22:05 bis 00:45

Seit 124 Min. Shanghai

Drama

3sat 22:35 bis 00:10

Seit 94 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 00:15

Seit 64 Min.