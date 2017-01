Super RTL 21:50 bis 00:05 Trickfilm Brave Story J 2006 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der elfjährige Wataru unternimmt mit einem Klassenkameraden einen Ausflug in ein vermeintliches Geisterhaus in der Nachbarschaft. Denn die beiden möchten unbedingt ein Mal einen echten Geist treffen. Doch sie stoßen lediglich auf eine Katze, die ihnen einen solchen Schrecken einjagt, dass sie die Flucht ergreifen. Dabei entdeckt Wataru einen seltsamen Jungen, der kurz darauf durch ein Tor im Himmel verschwindet. Wataru glaubt seine Augen nicht. Vor lauter Aufregung kann Wataru in dieser Nacht nicht schlafen. Der Junge und das geheimnisvolle Tor gehen ihm nicht aus dem Kopf. Umso größer ist seine Überraschung, als er ihn am nächsten Tag wiedersieht: Mitsuru ist sein neuer Mitschüler. Zu Hause erwartet Wataru eine weitere Überraschung, jedoch eine traurige. Sein Vater kündigt an, die Familie zu verlassen und zu einer anderen Frau zu ziehen. Für Wataru bricht eine Welt zusammen. Auch seine Mutter verkraftet den Schicksalsschlag nicht. Schließlich wird sie sogar ins Krankenhaus eingeliefert. Wataru hat nur noch einen Wunsch: Alles soll wieder so werden, wie es einmal war. Da weiht ihn sein neuer Freund Mitsuru in das Geheimnis um das große Tor ein. Hinter ihm liegt eine magische Welt, in der Schicksale verändert werden können. Wataru sieht hier seine Chance, doch wer den Weg zur Schicksalsgöttin finden möchte, muss sich zunächst zahlreichen Gefahren stellen und es mit Monstern aufnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Hannes Maurer (Wataru Mitani) Constantin von Jascheroff (Mitsuru Ashikawa) Originaltitel: Brave Story Regie: Kôichi Chigira Drehbuch: Ichirô Ôkôchi Kamera: Yoshio Hirooka Musik: Juno Reactor Altersempfehlung: ab 12