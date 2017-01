Super RTL 20:15 bis 21:50 Trickfilm Die Legende von Sarila CDN 2013 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Siedlung der Inuit wird im hohen Norden von einer Hungersnot bedroht. Den Jägern des Stammes gelingt es nicht, in der verschneiten Landschaft Nahrung zu finden, die Menschen beginnen langsam zu verzweifeln. Eines Tages hat Saya, die weise Frau der Inuit, die zündende Idee: Sie erinnert sich an die Legende von Sarila, derzufolge es unter den Eismassen der Berge ein warmes Land gibt, wo ihr Volk im Überfluss leben könnte. Die drei Freunde Poutulik, Apik und Markussi werden auserwählt, sich auf die Suche nach Sarila zu machen. Doch neben des eisigen Wetters steht ihnen auch der durchtriebene Schamane Croolik im Weg, der in ihnen eine Bedrohung seiner Macht sieht. Werden die Freunde das Überleben ihres Stammes sichern können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Marieke Oeffinger (Apik) Originaltitel: The Legend of Sarila Regie: Nancy Florence Savard Drehbuch: Pierre Tremblay, Roger Harvey Musik: Olivier Auriol Altersempfehlung: ab 6