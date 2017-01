DMAX 22:15 bis 22:45 Dokumentation 1000 Wege, ins Gras zu beißen USA 2012 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joe Irwin (Himself - Narrator) Boyd Flinders (Himself - Surgeon) David Edward (Himself - EMT) David Sivits (Himself - Chemical Engineer) Antonio Badrani (Al Qaeda Operative) Joanna Bartling (Alley B.) Timm Carney (Jeremy) Originaltitel: 1000 Ways to Die Regie: Tom McMahon Drehbuch: Tom McMahon Musik: Jonathan Miller

