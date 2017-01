Sat.1 04:25 bis 05:55 Actionfilm Whiteout USA, CDN, F, TRK 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem sie vor zwei Jahren ihren Partner aus Notwehr erschießen musste, ließ sich US-Marshall Carrie Stetko auf eine internationale Forschungsstation am Südpol versetzen. Nun steht sie kurz vor ihrer Rückkehr in die USA. Doch dann wird in der Nähe der Station die Leiche von Anton Weiss gefunden wird. Der Geologe war auf der Suche nach einem abgestürzten Meteoriten. Schnell ist klar, dass er ermordet wurde. Die Zeit drängt - der Wintereinbruch steht unmittelbar bevor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Carrie Stetko) Gabriel Macht (Robert Pryce) Tom Skerritt (Dr. John Fury) Columbus Short (Delfy) Alex O'Loughlin (Russell Haden) Shawn Doyle (Sam Murphy) Joel Keller (Jack) Originaltitel: Whiteout Regie: Dominic Sena Drehbuch: Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chad Hayes, Carey Hayes, Greg Rucka, Steve Lieber Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16