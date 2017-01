Sat.1 05:00 bis 05:25 Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders Forever Young D 2017 16:9 HDTV Merken Der 39-jährige Steffen steckt mitten in der Midlife-Crisis und hat Eheprobleme. Als er in einer Bar den jungen, unbeschwerten Musiker Malte kennenlernt, krempelt er sein Leben um. Doch die nächtelangen Partys und der Wunsch nach der Jugend fordern ihren Preis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders