Tele 5 20:15 bis 22:00 Fantasyfilm P-51 Dragon Fighter USA 2014 Stereo 16:9 HDTV In den frühen 40er Jahren des 20. Jahrhunderts stehen in Nordafrika deutsche Truppen einer alliierten Übermacht gegenüber und vermögen dennoch mächtig zu punkten, weil sie sich okkulter Hilfe bedienen. Einer Gruppe germanischer Archäologen ist es nämlich gelungen, feuerspuckende Riesendrachen der antiken Vergangenheit zu unheiligem Leben zu erwecken und auf den Führer einzuschwören. Die Drachen wüten verheerend unter der feindlichen Luftwaffe. Dann jedoch entdecken die Alliierten die Achillesferse der Tatzelwürmer. Schauspieler: Scott Martin (Lt. John Robbins) Stephanie Beran (Rachel McKee) Ross Brooks (Lt. Drake Holdrin) Osman Soykut (Dr. Heinrich Gudrun) Robert Pike Daniel (Gen. Irwin Rommel) Thom Rachford (General Ward) Clint Glenn Hummel (Lt. Jake Kranston) Originaltitel: P-51 Dragon Fighter Regie: Mark Atkins Drehbuch: Mark Atkins Kamera: Mark Atkins Musik: Navid Hejazi Altersempfehlung: ab 12