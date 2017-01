kabel eins 20:15 bis 21:15 Krimiserie Hawaii Five-0 Sinneswandel USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Rande einer nachgestellten historischen Schlacht wird der "Krieger" Brandon Koruba ermordet aufgefunden. Spuren traditioneller hawaiianischer Waffen in seinen Wunden lenken den Verdacht auf die Teilnehmer. Doch der Schiffsbauer genoss in der Gruppe hohes Ansehen. Verdächtiger erscheint dem Team eine militante Umweltschutzorganisation, die die Firma des Opfers ins Visier genommen hat. Oder profitiert der Mitbesitzer der Schiffswerft vom Tod seines Geschäftspartners? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Autumn Reeser (Dr. Gabrielle Asano) Taylor Wily (Kamekona) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Lisa Aline Schultz, Noah Nelson Kamera: James L. Carter Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12