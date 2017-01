SAT.1 Gold 22:15 bis 00:15 Komödie Made in America USA, F 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die farbige Zora erfährt von ihrer Mutter Sarah, dass sie das Resultat einer Spende aus einer Samenbank ist. Zora erfährt den Namen ihres "Vaters" und macht sich auf die Suche nach ihm. Doch was für eine Enttäuschung, als Zora ihrem leiblichen Vater Hal Jackson erstmals gegenübersteht: Hal Jackson ist Gebrauchtwagenhändler und obendrein ein Weißer. Mutter Sarah ist aufgebracht. Doch dann entdeckt sie, dass alles gar nicht so schlimm ist wie zunächst geglaubt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Whoopi Goldberg (Sarah Mathews) Ted Danson (Hal Jackson) Will Smith (Tea Cake Walters) Nia Long (Zora Mathews) Paul Rodriguez (Jose) Jennifer Tilly (Stacy) Peggy Rea (Alberta) Originaltitel: Made in America Regie: Richard Benjamin Drehbuch: Holly Goldberg Sloan Kamera: Ralf D. Bode Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 189 Min. Hannibal

Thriller

RTL II 22:05 bis 00:45

Seit 124 Min. Shanghai

Drama

3sat 22:35 bis 00:10

Seit 94 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 23:05 bis 00:15

Seit 64 Min.