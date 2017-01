SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Tony fliegt vollautomatisch USA 1969 2017-01-30 12:30 Merken Wieder einmal funkt Jeannie dazwischen, als ihr Meister gerade einen wichtigen Auftrag für die NASA erledigen muss. In diesem Fall soll Tony mit einem vollautomatischen Flugzeug nach Puerto Rico fliegen, und er ist diesmal wirklich sauer, als Jeannie ihn nach Hause blinzelt. Nach einem großen Streit sieht Jeannie ihren Fehler ein und will ihn wieder zurückblinzeln, doch ihre Geografiekenntnisse lassen zu wünschen übrig: Tonys Flugzeug landet auf einmal in Kuba ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Barbara Eden (Jeannie) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Farrah Fawcett (Cindy) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Pedro Gonzalez-Gonzalez (Jose) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: John McGreevey Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison