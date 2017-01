SAT.1 Gold 05:00 bis 05:50 Serien Bonanza Hoss und die Nonnen USA 1963 Merken In Denver soll Hoss Geschäfte für Ben abwickeln. Mit ihm reisen zwei Nonnen in der Postkutsche, die Oberin Veronica und die Novizin Mary. Als die Kutsche von Banditen überfallen wird, wird der Fahrer getötet, die Oberin ohnmächtig. Die Verbrecher zwingen Mary, das Geld für den Bau eines Krankenhauses herauszugeben. Als die Oberin wieder zu Bewusstsein kommt, ist sie ziemlich ungnädig mit der Novizin. Hoss und die Nonnen beschließen, sich das Geld zurückzuholen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Ilka Windish (Oberin Veronika) Judy Carne (Novizin Mary) Raymond Guth (Toby) Originaltitel: Bonanza Regie: Donald McDougall Drehbuch: Frank Cleaver, David Dortort Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose