Charlie Croker vertraut nicht vielen Menschen, denn oft ist man sich doch selbst der Nächste. Nach einem erfolgreichen millionenschweren Goldraub in Venedig aber erlebt Meisterdieb Croker eine herbe Enttäuschung: Jemand aus den eigenen Reihen haut mit der goldenen Beute ab. Die nun beginnende Hetzjagd nach dem Verräter und seinem wertvollen Gepäck führt die Bande um Croker bis nach L.A., wo sie für den spektakulärsten Stau in der Geschichte der Stadt sorgen ... In Google-Kalender eintragen