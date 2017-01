Kabel1 Doku 23:40 bis 01:25 Abenteuerfilm Shackleton GB 2002 20 40 60 80 100 Merken In der zweiten Folge des Films "Sir Ernest Shackleton" sind Shackleton und seine Männer gezwungen, mit drei kleinen Rettungsbooten und einigen Zelten auf dem Eis auszuharren. Ihre einzige Hoffnung ist, die Boote über das Packeis bis zur offenen See zu schleppen. Obwohl niemand damit rechnet, erreichen sie das Meer. Nach 90 Seemeilen haben sie den Südatlantik hinter sich gebracht und erreichen die Elefanteninsel. Nachdem sie auf dem kleinen, unwirtlichen Eiland angekommen sind, begibt sich Shackleton mit fünf seiner Männer in dem Rettungsboot "James Caird" auf den stürmischsten aller Ozeane, um in South Georgia Hilfe zu holen. Die restlichen Mannschaftsmitglieder bleiben auf der Elefanteninsel zurück und überleben Dank des Schutzes, den ihnen ihre umgekippten Boote bieten. Ihr Überleben liegt allein in Shackletons Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Branagh (Ernest Shackleton) Lorcan Cranitch (Wild) Mark McGann (Crean) Phoebe Nicholls (Emily) Corin Redgrave (Curzon) Nicholas Rowe (Orde-Lees) John Grillo (Franks) Originaltitel: Shackleton Regie: Charles Sturridge Drehbuch: Charles Sturridge Kamera: Henry Braham Musik: Adrian Johnston