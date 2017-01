Disney Channel 20:15 bis 22:10 Familienfilm Das Sams D 2001 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken An einem Samstag tritt das Sams, ein merkwürdiges kleines Wesen mit einer Rüsselnase, in das Leben von Herrn Taschenbier. Das Sams ist das komplette Gegenteil des schüchternen Herrn Taschenbier: Es ist frech, chaotisch und stürzt dessen wohlgeordnetes Leben ins blanke Chaos. Als Taschenbier aber entdeckt, dass er mit Hilfe der blauen Punkte des Sams alle seine Wünsche erfüllen kann, verändert sich sein Leben schlagartig... "Das Sams" ist eine liebenswerte und vergnügliche Verfilmung von Paul Maars zeitlos angesagtem Kinderbuchbestseller rund um das rüsselnasige, rothaarige und vorlaute Wesen mit den blauen Wunschpunkten! An einem Samstag tritt das Sams, ein merkwürdiges kleines Wesen mit einer Rüsselnase, in das Leben von Herrn Taschenbier. Das Sams, das den schüchternen Herrn Taschenbier gleich als seinen "Papa" adoptiert, ist jedoch sein schieres Gegenteil: Es ist frech und chaotisch und stürzt dessen wohlgeordnetes Leben ins blanke Chaos. Als Taschenbier aber entdeckt, dass er mit Hilfe der blauen Punkte des Sams alle seine Wünsche erfüllen kann, verändert sich sein Leben schlagartig. Er besänftigt seine übellaunige Vermieterin Frau Rotkohl und kann endlich auch dem fiesen Nachbarn Herrn Lürcher eins auswischen. Alles könnte so schön sein, würde Herr Taschenbier sich nicht in seine hübsche Kollegin Frau März verlieben und das Sams vor Eifersucht fast platzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Noethen (Bruno Taschenbier) Christine Urspruch (Das Sams) Aglaia Szyszkowitz (Margarete März) Armin Rohde (Anton Mon) Eva Mattes (Annemarie Rotkohl) August Zirner (Oliver Oberstein jr.) Heinrich Schafmeister (Abteilungsleiter) Originaltitel: Das Sams Regie: Ben Verbong Drehbuch: Ulrich Limmer, Paul Maar Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Nicola Piovani