Phoenix 05:00 bis 05:45 Dokumentation Der letzte Beweis Bombenanschlag in Oklahoma USA 2007 Live TV Merken Am 19. April 1995 fand einer der schwersten Terroranschläge in der Geschichte der Vereinigten Staaten statt. 168 Menschen kamen bei dem Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City ums Leben, das Gebäude wurde nahezu vollständig zerstört. In der Dokumentation werden die möglichen Ursachen und Hintergründe überprüft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Best Evidence