Sky 1 22:35 bis 23:25 Actionserie Shooter Showdown USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bob Lee (Ryan Phillippe) schmuggelt sich mithilfe von Julie, Nadine und Isaac (Shantel VanSanten, Cynthia Addai-Robinson, Omar Epps) in die russische Botschaft, um seine Tochter aus Krukows (Sean Cameron Michael) Fängen zu befreien. Dabei erhält er unerwartete Unterstützung vom russischen Botschafter. Unterdessen lässt ein weiterer Mitspieler in der Verschwörung gegen Swagger seine Maske fallen. - Ryan Phillippe in einer treffsicheren Thrillerserie von den "Ballers"-Produzenten, nach Stephen Hunters Bestseller "Im Fadenkreuz der Angst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Bob Lee Swagger) Omar Epps (Isaac Johnson) Cynthia Addai-Robinson (Nadine Memphis) Shantel VanSanten (Julie Swagger) David Marciano (Howard Utay) Originaltitel: Shooter Regie: Simon Cellan Jones Drehbuch: Stephen Hunter, John Hlavin Altersempfehlung: ab 16