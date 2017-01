RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Trennungsschmerzen USA, CDN 2004 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: Danny Messer leitet seinen ersten großen Fall: Bei einem Überfall auf ein Café in Brooklyn sind bis auf einen Überlebenden alle Angestellten einschließlich der Geschäftsführerin Octavia Figueroa erschossen worden. In Verdacht gerät zunächst der Überlebende Terrell Davenport, der einschlägig vorbestraft ist. Doch auch Octavias Bruder, der Junkie José Figueroa, gerät ins Visier der Ermittler. Ein weiterer Hinweis ist das Klebeband, mit dem die Opfer vor der Bluttat gefesselt wurden: Es stammt aus der Werkstatt von Octavias Freund Louis Torres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mack "Mac" Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Vanessa Ferlito (Aiden Burn) Patrick Bauchau (Dr. Willems) Originaltitel: CSI: NY Regie: Rob Bailey Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue Kamera: Chris Manley Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16