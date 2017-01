Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Top Secret - Im Inneren der ... Private Security USA 2012 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 2003 herrschten in Bagdad kritische Zustände. Die Situation glich einem Bürgerkrieg, und amerikanische Staatsbürger lebten dort besonders gefährlich. Dies galt besonders für den Chef der provisorischen Zivilverwaltung des Irak: Paul Bremer. Seine Funktion machte ihn zur Zielscheibe Nummer 1 für potenzielle Attentäter. Als höchstrangiger Regierungsbeamter lebte er besonders riskant. Trotzdem wurde Paul Bremer nicht vom Militär bewacht, sondern von einem privaten Sicherheitsunternehmen namens "Blackwater" . Dass diese Firmen ihr Personal aus ehemaligen US-Elite-Einheiten wie den Navy Seals oder der Delta Force rekrutieren, ist bekannt. Doch was genau ist ihr Auftrag In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets Of... Altersempfehlung: ab 16