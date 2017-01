Sky Sport Austria 22:15 bis 00:15 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Admira Wacker Mödling - FC Red Bull Salzburg, 7. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Neuntes Aus in der CL-Quali, dann das ernüchternde 0:0 bei Vizemeister Rapid. Salzburg hat schon schönere Wochen im Fußball erlebt. "Es waren drei Punkte drin für uns, das haben wir leider nicht geschafft", meinte Mittelfeldmann Valon Berisha nach der Nullnummer in der Hauptstadt und blickt nach vorne: "Aber jetzt haben wir wieder Zeit uns zu erholen und dann werden wir nach der Länderspielpause wieder Vollgas geben, damit wir wieder an die Tabellenspitze kommen." Auch die Admira muss sich erstmal nach der 0:5-Klatsche in Wolfsberg erholen. Coach Oliver Lederer "ist überzeugt, dass wir die Pause jetzt nutzen werden, um Kraft zu tanken und dann werden wir uns wesentlich besse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie