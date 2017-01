Classica 22:30 bis 02:10 Oper Strauss, Der Rosenkavalier A 2014 Stereo 16:9 Merken Von den Salzburger Festspielen: "Der Rosenkavalier", Musik von Richard Strauss, Libretto von Hugo von Hofmannsthal. Musikalische Leitung Franz Welser-Möst - Inszenierung: Harry Kupfer. Mit Krassimira Stoyanova (Die Feldmarschallin), Sophie Koch (Octavian), Mojca Erdmann (Sophie), Günther Groissböck (Baron Ochs auf Lerchenau), Adrian Eröd (Herr von Faninal), Rudolf Schasching (Valzacchi), Stefan Pop (Ein Sänger). "Eine in jeder Hinsicht beispielhafte Produktion" (NZZ). "Fast zu schön. Kann nicht wirklich sein" (FAZ). ECHO Klassik 2015 als "Musik-DVD-Produktion des Jahres". Kupfers bejubelte Inszenierung spielt in der Entstehungszeit der Oper u In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Krassimira Stoyanova (Die Feldmarschallin) Sophie Koch (Octavian) Mojca Erdmann (Sophie) Günther Groissböck (Baron Ochs auf Lerchenau) Adrian Eröd (Herr von Faninal) Rudolf Schasching (Valzacchi) Stefan Pop (Ein Sänger) Originaltitel: Strauss: Der Rosenkavalier Drehbuch: Hugo von Hofmannsthal Musik: Richard Strauss