Sky Krimi 20:15 bis 21:50 Thriller Das Kindermädchen D 2011 Nach dem gleichnamigen Roman von Elisabeth Herrmann Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) heiratet demnächst in die einflussreiche Familie Zernikow ein. Eines Tages steht eine alte Dame mit einem Brief vor deren Tür. Darin pocht ihre Freundin, eine Ukrainerin, auf ihre Entschädigung als Zwangsarbeiterin. Gegen Kriegsende war sie als Kindermädchen für die Zernikows tätig. Kurze Zeit später ist die Botin tot. Vernau und seine Kollegin Marie Luise (Stefanie Stappenbeck) nehmen sich der Sache an und stoßen auf ein lang gehütetes Familiengeheimnis. - Krimidrama von Carlo Rola ("Rosa Roth"), bis in die Nebenrollen toll besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Josef Liefers (Joachim Vernau) Stefanie Stappenbeck (Marie-Luise Hoffmann) Natalia Wörner (Sigrun Zernikow) Matthias Habich (Utz von Zernikow) Inge Keller (Irene Freifrau von Zernikow) Chulpan Khamatova (Milla Tscherednitschenkowa) Johannes Allmayer (Aaron von Lehnsfeld) Originaltitel: Das Kindermädchen Regie: Carlo Rola Drehbuch: Elisabeth Herrmann Kamera: Frank Küpper Musik: Wolfram de Marco Altersempfehlung: ab 12