Sky Nostalgie 23:30 bis 01:50 SciFi-Film Unheimliche Begegnung der dritten Art (Director's Cut) USA 1977 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ingenieur Roy Neary (Richard Dreyfuss) sichtet ein UFO. Von da an fühlt er sich auf unerklärliche Weise zu einem mysteriösen Tafelberg in Wyoming hingezogen. Dort erlebt er ein fantastisches Spektakel: Wissenschaftler nehmen erstmals mit einem außerirdischen Raumschiff Kontakt auf. - Spielbergs faszinierendes Alien-Märchen, ausgezeichnet mit zwei Oscars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dreyfuss (Roy Neary) François Truffaut (Claude Lacombe) Teri Garr (Ronnie Neary) Melinda Dillon (Jillian Guiler) Bob Balaban (David Laughlin) Lance Henriksen (Robert) Cary Guffey (Barry Guiler) Originaltitel: Close Encounters of the Third Kind Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Steven Spielberg Kamera: Vilmos Zsigmond Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12