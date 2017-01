Sky Nostalgie 20:15 bis 21:40 Abenteuerfilm Das Schwert des Robin Hood GB 1960 16:9 20 40 60 80 100 Merken Robin Hood (Richard Greene) kommt einer Intrige auf die Spur: Der Sheriff von Nottingham (Peter Cushing) und der Graf von Newark wollen die Stadt Bawtry zur königsfeindlichen Festung ausbauen. Der Erzbischof von Canterbury will das verhindern. - Bunte und actionreiche Robin-Hood-Version aus den legendären britischen Hammer-Studios. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Greene (Robin Hood) Peter Cushing (Lord Radcliff, Sheriff von Nottingham) Sarah Branch (Lady Marian) Niall MacGinnis (Bruder Tuck) Richard Pasco (Graf von Newark) Nigel Green (Little John) Oliver Reed (Melton) Originaltitel: Sword of Sherwood Forest Regie: Terence Fisher Drehbuch: Alan Hackney Kamera: Ken Hodges Musik: Alun Hoddinott