TNT Comedy 05:10 bis 05:20 Trickserie Robot Chicken Durchgeknallte Weihnachten mit Robot Chicken USA 2007 Hermey der Elf ist kein guter Zahnarzt. Der Weihnachtsmann hat einen Schlitten-Unfall und so landet Santa Claus auf einer einsamen Insel. Während Sally sich eigentlich nur nach Liebe sehnt, ist das für Linus einfach bloß schrecklich. Als ein Nerd in einen Spind gesperrt wird, landet er in der zauberhaften und verwirrenden Welt von Narnia. Originaltitel: Robot Chicken Regie: Matthew Senreich Drehbuch: Seth Green, Seth Green , Tom Root, Ben Schwartz, Matthew Senreich, Matthew Senreich, Kevin Shinick Altersempfehlung: ab 16