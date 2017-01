National Geographic Wildlife 22:25 bis 23:15 Dokumentation Killerinstinkt Der Eisbär USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit Äonen befinden sie sich in einem Wettstreit, den keine Seite je für sich entscheiden kann: Die Evolution hat Eisbären und Ringelrobben zu erbitterten Gegnern im ewigen Kampf ums Überleben gemacht. Beide Arten sind perfekt an den unwirtlichen arktischen Lebensraum angepasst. Die Robben leben ausschließlich auf offenem Packeis, von wo aus sie sich jederzeit ins Meer zurückziehen können - die perfekte Fluchtmöglichkeit, sollte ihnen ein Eisbär zu nahe kommen. So müssen die Bären ganz besondere Jagdtaktiken einsetzen, Geduld beweisen und zur rechten Zeit am richtigen Ort sein, um eine Ringelrobbe zu erbeuten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I, Predator