TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Das Geburtstagskind USA 2002 16:9 Jack Malone und sein Team sind fieberhaft auf der Suche nach einem vermissten Jungen: Der elfjährige Gabe Feldman ist auf dem Weg ins Yankee-Stadion, wo seine Geburtstagsfeier stattfinden sollte, an einer U-Bahn-Haltestelle spurlos verschwunden. Wichtigster Zeuge ist sein verzweifelter Bruder Bob, der Gabe plötzlich aus den Augen verloren hatte und ihn in einen anderen Zug steigen sah. Ist Gabe das Opfer einer Entführung geworden, oder ist der Junge absichtlich davongelaufen? Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Carmen Molinari (Maria Flores) David Paymer (Bob Feldman) Originaltitel: Without a Trace Regie: David Nutter Drehbuch: Hank Steinberg Kamera: John Peters Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12