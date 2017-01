TNT-Serie 05:15 bis 06:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 66 Mit gebrochenem Herzen USA 2013 16:9 Merken Nach der Trennung ist Spencer am Boden zerstört und richtet ihre Wut gegen Mona. Da Caleb sich weigert, über seinen Vater zu sprechen, sobald die Rede auf ihn kommt, versucht Hanna mit einem Trick, die beiden zusammenzubringen. Aria, die Ezra schrecklich vermisst, verbringt immer mehr Zeit mit dessen Bruder. Emily und Jason wollen herausfinden, was während Alis Ausflug geschehen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Oliver Goldstick, Francesca Rollins Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12