Wasser ist ihr Element. Dort werden Pinguine, die an Land mühsam und unbeholfen übers Eis wackeln, zu Ästheten der Fortbewegung. In der Luft freilich hat man sie noch nie gesehen. Wirklich nie? Das Titelbild dieser Ausgabe der rtv spricht eine andere Sprache. Die Momentaufnahme eines aus dem Meer springenden Vogels vermittelt tatsächlich den Eindruck eines fliegenden Pinguins. Ein echtes Kunststück, das dem französischen Naturfotografen Vincent Munier da gelungen ist. Sein Wirken steht – neben dem seines Kollegen Laurent Ballesta – im Mittelpunkt des außergewöhnlichen Dokumentarfilms "Die Reise der Pinguine", mit dem arte einen Themenabend über die Antarktis eröffnet.



Fotoausstellung im TV



Sehenswert ist dieser Beitrag denn auch nicht nur als Naturdoku, sondern auch als spannende Darstellung nicht alltäglicher Arbeitsbedingungen – und als eine Art Fotoausstellung, mit Bilderinseln der Ruhe im Bewegtbildstrom.



Wie kann man drei Stunden im eisigen Wasser der Antarktis tauchen? Wie fotografiert man den mächtigen submarinen Teil eines Eisbergs? Die Antworten überraschen und faszinieren. Und wie nebenbei erfährt man Wissenswertes über den südlichsten Kontinent, der von den klimatischen Veränderungen dieses Planeten bedroht ist und dessen Schutz in unserem Interesse stehen sollte. Originaltitel: Antarctica, sur les traces de l'empereur Regie: Jérôme Bouvier