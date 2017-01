3sat 22:00 bis 23:30 Musik Missa solemnis op. 123 von Ludwig van Beethoven (1770-1827) NL 2012 Stereo 16:9 Merken In einer schwierigen Phase seines Lebens schrieb Beethoven - neben letzten Streichquartetten und der Neunten Sinfonie - die Missa Solemnis, die er selbst für sein "größtes Werk" hielt. Als Ludwig van Beethoven im Jahr 1819 mit der Arbeit an seiner Messe begann, war er nahezu taub, was nicht nur das Komponieren erschwerte, sondern auch zur menschlichen Isolation führte. 3sat zeigt eine Interpretation der "Missa Solemnis" mit dem Niederländischen Rundfunkchor und dem Königlichen Concertgebouw-Orchester und Nikolaus Harnoncourt als Dirigent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Marlis Petersen (Sopran), Elisabeth Kulman (Alt), Werner Güra (Tenor), Gerald Finley (Bass) Originaltitel: Missa solemnis

