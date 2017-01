ARD alpha 20:15 bis 21:45 Dokumentation Europas letzter Sommer Die Julikrise 1914 D 2012 16:9 Merken Am 28. Juni 1914 wird in Sarajewo der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand ermordet. Das Dokudrama "Europas letzter Sommer" schildert die dramatischen fünf Wochen zwischen dem Attentat und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im Fokus stehen dabei die komplexen Motivationen und Entscheidungsfindungen der Staatslenker und Diplomaten Europas. Basierend auf Originaldokumenten führt der Film den Zuschauer durch die Arbeits- und Konferenzzimmer der verschiedenen Machtzentren des Kontinents sowie durch die Clubs und Cafés der Hauptstädte, in denen die Gespräche zwischen den beteiligten Diplomaten stattfanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Röth, Lars Rudolph, Christoph Moosbrugger Originaltitel: Europas letzter Sommer Regie: Bernd Fischerauer Drehbuch: Bernd Fischerauer, Klaus Gietinger Kamera: Markus Fraunholz Musik: Hannes Michael Schalle