TNT Film 20:15 bis 22:35 Drama Sieben Jahre in Tibet USA, GB 1997 Nach dem gleichnamigen Buch von Heinrich Harrer 16:9 Während einer Himalaya-Expedition fällt der österreichische Bergsteiger Heinrich in die Hände der alliierten Streitkräfte. Nachdem ihm und seinem Mitgefangenen Peter Aufschnaiter die Flucht aus dem Kriegsgefangenenlager gelingt, gelangen sie zur Verbotenen Stadt in Tibet, wo Heinrich langsam eine Freundschaft zur dem jungen Dalai Lama aufbaut. Eine Freundschaft, die sein Leben verändern wird. Schauspieler: Brad Pitt (Heinrich Harrer) David Thewlis (Peter Aufschnaiter) B. D. Wong (Ngawang Jigme) Mako (Kungo Tsarong) Ingeborga Dapkunaite (Ingrid Harrer) Lhakpa Tsamchoe (Pema Lhaki) Ama Ashe Dongtse (Tashi) Originaltitel: Seven Years in Tibet Regie: Jean-Jacques Annaud Drehbuch: Becky Johnston Kamera: Robert Fraisse Musik: John Towner Williams Altersempfehlung: ab 12