BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tragikomödie Eine Handvoll Briefe D, A 2015 2017-01-28 01:25 Stereo Untertitel Kristin ist eine attraktive Single-Frau, die in ihrem Beruf aufgeht, ein Verhältnis mit ihrem Chef hat und doch irgendwie einsam ist. Ihr bester Freund seit der Kindheit, Lenny, schenkt ihr zum 40. Geburtstag einen Überraschungskoffer. Am Flughafen werden jahrelang nicht abgeholte Koffer versteigert, ohne dass man den Inhalt kennt. Einen solchen Koffer hat Lenny für Kristin ersteigert. Neugierig öffnet Kirsten den Koffer, der einer Frau gehört haben muss, und findet ein Bündel von Liebesbriefen. Mehr und mehr verfällt sie diesen Briefen und dem Unbekannten, der sie geschrieben hat. So macht sie sich auf die Suche nach der Frau, der dieser Koffer gehört hat und vor allem nach dem Mann, der solche Liebesbriefe schreiben kann. Dabei erfährt sie, dass die Frau bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Schließlich findet sie den Mann, der der Liebhaber dieser Frau gewesen ist. Ein Augenarzt, der nach dem Tod der Geliebten aus seinem Leben ausgestiegen ist und nun ein idyllisches kleines Gasthaus am Lunzer See in Niederösterreich führt. Doch auch dieser Mann ist nicht der Autor der Liebesbriefe ... Schauspieler: Ursula Strauss (Kristin) Florian Teichtmeister (Lenny) Mariele Millowitsch (Gerti) Doris Schretzmayer (Alma) Fritz Karl (Leo Anders) Hary Prinz (Werner) Steffen Groth (Guido) Originaltitel: Eine Handvoll Briefe Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Roman Kariolou